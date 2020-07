Sortie ciné

Sur la voie de l’ennui

La fille de Diana Ross joue une star de la chanson égocentrique et talentueuse dans «La voix du succès».

Kelvin Harrison et Dakota Johnson

Le seul aspect intéressant de «La voix du succès» est sans conteste l’accent et la précision mis sur les enregistrements musicaux. Pour le reste, le film de Nisha Ganatra («Late Night») se révèle ultracalibré, plat et sans surprise. Il rappelle parfois «Le Diable s’habille en Prada», sans jamais lui arriver à la cheville. Enfin, Dakota Johnson a à peu près le même charisme que celui qu’elle dégageait dans «50 Shades of Grey», c’est-à-dire celui d’une carpe.