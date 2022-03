La Côte (VD) : Sur l’A1 entre Nyon et Coppet, la vitesse sera variable

Dès le début de l’été, des panneaux numériques adapteront les limitations de vitesse en fonction du trafic sur le tronçon autoroutier de La Côte.

Cet été, la vitesse deviendra variable sur l’autoroute A1 entre Nyon et Coppet.

Jusqu’à jeudi, des travaux se déroulent de nuit sur l’autoroute A1 entre Nyon et Coppet. Ils doivent permettre l’instauration d’un nouveau système de limitation de vitesse sur ce tronçon, rapporte le journal «La Côte». Dès cet été, des panneaux numériques y réguleront l’allure en fonction du trafic. Ce sera parfois 120 km/h, parfois 100 km/h, parfois 80 km/h. Le but est d’éviter les freinages brusques et la circulation en accordéon.