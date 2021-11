Football : Sur le fil, la Juve renoue avec la victoire

Grâce à un but de Cuadrado dans le temps additionnel, les Bianconeri sont venus à bout de la Fiorentina (1-0). Leur premier succès en Serie A depuis le 17 octobre.

Mais elle suffit à leur bonheur: la Juve et son entraîneur théoricien de la «victoire d'une courte tête» renouent en effet avec le succès après un nul et deux défaites en championnat et rejoint au classement son adversaire du jour. Elle reste tout de même encore loin - 13 points - des co-leaders Naples et AC Milan qui joueront dimanche, contre l'Hellas Vérone et l'Inter Milan.