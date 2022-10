Football : Sur le fil, Zurich s’offre un sursis en Ligue Europa

Grâce à un but de Marchesano dans le temps additionnel, le champion de Suisse en titre a renversé Bodo Glimt (2-1) et peut encore être reversé en Ligue Europa Conférence.

Les nuages s’amoncellaient au-dessus des têtes zurichoises lorsque Bodo Glimt ouvrait le score sur son premier tir cadré: trouvé au cœur de la défense locale, Pellegrino, de près, logeait le ballon dans la lucarne droite de Brecher (45e+1). L’équipe de Bo Henriksen réagissait par l’intermédiaire de Boranijasevic. L’ancien joueur du Lausanne-Sport était à la retombée d’un ballon renvoyé par la latte sur une frappe de Okita et poussait péniblement le cuir au fond des filets (67e). Par la suite, Zurich a poussé et a été récompensé dans le temps additionnel. Magnifiquement servi par Rohner, Marchesano se remettait dans le sens du but et décochait une frappe croisée imparable (90e+4).