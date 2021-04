Frontière ukrainienne : Sur le front, les soldats prêts à faire face à la Russie

«C’est notre terre, notre Ukraine, nous devons défendre notre pays»: face aux craintes d’une invasion russe, les soldats ukrainiens se préparent à faire face.

«Nous sommes prêts»

«C’est notre terre»

Depuis des semaines, Kiev dit craindre une invasion russe pure et simple et accuse le Kremlin de chercher, via les séparatistes, à provoquer un casus belli qui justifierait une telle intervention militaire. Moscou s’est jusqu’à présent contentée, selon Kiev et les Occidentaux, à soutenir financièrement et militairement les séparatistes tout en démentant toujours toute présence de ses forces sur le front. Soufflant le chaud et le froid ces deux dernières semaines, la Russie a assuré qu’elle ne «menaçait personne» tout en accusant Kiev de «provocations», sur fond de tensions exacerbées avec les Etats-Unis.