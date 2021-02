Romanshorn (TG) : Sur le lac de Constance, la croisière vaccine

Alain Berset a participé à l’inauguration d’un centre de vaccination sur un bateau, qui naviguera autour du lac et ira rencontrer des patients dans chaque port.

Alain Berset und Urs Martin besichtigen das neu eröffnete Impfschiff in Romanshorn. Foto: 20min/Michael Scherrer

Le MS Thurgau, de son petit nom, a été inauguré mardi par le conseiller fédéral Alain Berset et le président du Conseil d’État thurgovien. Alain Berset a noté qu’il avait, à cette occasion, appris un nouveau mot en allemand, plus facile à écrire qu’à prononcer: «Impfschiff», le «bateau vaccin». Il doit rester à quai une semaine à Romanshorn, puis naviguer jusqu’à Kreuzlingen, et enfin à Arbon, trois localités du canton de Thurgovie. Il refera le même parcours en mars pour injecter aux patients leur deuxième dose de vaccin.