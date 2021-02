Philipp Hildebrand : «Sur le plan international, la Suisse a perdu de son aura»

L’ancien président de la BNS appelle les autorités helvétiques à changer de stratégie sur la scène internationale. Pour conserver une place influente dans les années à venir, le pays doit prendre notamment exemple sur Singapour.

La Suisse n’a plus une place de choix sur la scène internationale. Tel est le constat de Philipp Hildebrand, interviewé par la «NZZ am Sonntag». Selon l’ex président de la BNS, nous ne disposons pas (ou plus) «d’instruments nécessaires pour rayonner dans un monde plus complexe.»