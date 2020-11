L’IMAD collabore étroitement avec les médecins de ville, la centrale 144, les HUG, les cliniques et la direction de la santé pour coordonner la prise en charge à domicile des malades qui souhaitent pouvoir rester le plus longtemps possible à leur domicile

«Nous maîtrisons la situation, mais nous sommes inquiets», a déclaré Marie Da Roxa, directrice générale de l’Institution de maintien, d’aide et de soins à domicile (IMAD). Dans un communiqué diffusé vendredi, la responsable dresse un tableau sombre: «Nous réattribuons certaines de nos ressources sur les prestations et les besoins urgents. Cependant, nous avons besoin de renforts.»

Depuis la première vague de Covid-19, l’IMAD n’a jamais dû gérer autant de nouveaux patientes et patients. En soutien aux hôpitaux et aux cliniques, l’institution vient de passer au stade le plus élevé de sa gestion de crise. Ceci afin de maintenir la délivrance de ses prestations vitales aux quelque 10'000 personnes qu’elle accompagne à domicile, tout en proposant des dispositifs dédiés au coronavirus pour désengorger les hôpitaux. «La solidarité entre les professionnels de la santé est fondamentale dans cette crise», estime Marie Da Roxa. L’IMAD collabore étroitement avec les médecins de ville, la centrale 144, les HUG, les cliniques et la direction de la santé pour coordonner la prise en charge à domicile des malades qui souhaitent pouvoir rester le plus longtemps possible à leur domicile.