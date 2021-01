Un avion au départ de Genève et à destination d’Addis Abeba va quitter la Suisse mercredi, d’après plusieurs associations actives dans le domaine de l’asile. A bord: cinq requérants d’asile éthiopiens, dont deux sont détenus à la prison genevoise de Frambois. Ces derniers ont entamé une grève de la faim et de la soif, a révélé mardi « Le Courrier ». Lundi après-midi, plusieurs militants pour l’asile étaient rassemblés devant Frambois pour manifester contre ce renvoi en Éthiopie, où la situation s’est fortement dégradée ces derniers mois. En fin de journée, la police a dispersé les défenseurs mobilisés.

Arrêté en septembre dernier dans le foyer de l’Hospice général, à Anières, Tahir Tilmo a arrêté de s’alimenter et de s’hydrater depuis samedi, selon Julie Franck, une amie rencontrée via les cafés solidaires organisés par des étudiants de l’Université de Genève (UNIGE). Cette dernière, maître d’enseignement et de recherche à l’UNIGE a pu parler au trentenaire mardi et s’inquiète de son état de santé. «Il est très affaibli», confie celle qui garde tout de même un dernier espoir. L’avocate de Tahir a déposé cet après-midi une requête auprès du Comité contre la torture du Haut Commissariat des droits de l’homme à l’ONU. Elle a demandé au Canton de Genève, au Secrétariat d’Etat aux migrations et à l’Office cantonal de la population et des migrations de suspendre son renvoi, le temps que le Comité contre la torture statue sur son cas.»