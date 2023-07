Incendies: Sur le pourtour méditerranéen se vivent des jours d’été dangereux

Parmi les pays de la Méditerranée aux prises à une chaleur et des incendies suffocants , la Grèce est particulièrement touchée, notamment dans ses îles très touristiques de Rhodes , Corfou et Eubée , ainsi que depuis mercredi en Thessalie, dans le centre-est du pays. Ce nouveau front de feu, en périphérie de zones urbaines, a entraîné la mort de deux personnes mercredi.

Les incendies éclatent un peu partout

Ces deux décès portent à 5 le bilan des morts en deux jours, équivalent au nombre de victimes en Italie ayant péri soit dans de violents orages dans le nord, soit dans les incendies en Sicile. Ces derniers s’apaisaient jeudi, selon des responsables locaux, bien que le gouvernement régional ait déclaré l’état de crise, après des jours de fortes températures et d’incendies.

L’Algérie à ce jour a été la plus gravement frappée au plan humain, avec 34 décès en raison des incendies. «Nous vivons des jours d’été dangereux, comme neuf autres pays méditerranéens», a souligné mercredi, le ministre grec de la Protection civile, Vassilis Kikilias, alors que des incendies ont éclaté un peu partout sur le pourtour méditerranéen comme au Portugal, mardi, ou en Croatie, lundi.

En Bulgarie, où le mercure a grimpé à 42 degrés, un état d’urgence a été décrété mercredi, dans la région de Haskovo, près de la frontière nord-est de la Grèce, en raison d’un feu de forêt prenant de l’ampleur dans la chaîne des Rhodopes. En Grèce la Protection civile garde placées en «risque extrême d’incendie» un certain nombre de zones dans sept régions du pays, dont plusieurs en Thessalie. Avec un risque également «très élevé» dans d’autres départements.

Pour combattre le nouveau front en Thessalie, en particulier dans la région de Volos, pompiers, policiers et simples citoyens volontaires ont travaillé toute la nuit de mercredi à jeudi, tentant de prendre de court les vents toujours prévus sur la région, même si les températures s’annoncent plus clémentes jeudi, avec des maximales de 36°C, contre plus de 40 (jusqu’à 46,1° mercredi) ces derniers jours.