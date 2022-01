Genève : Sur le terrain pour lutter contre la violence dans le sport

Un ou une chargé-e de prévention doit entrer en fonction ce printemps. L’initiative est une première dans le canton.

Agir au sein des clubs sportifs, mais aussi sur les stades et lors de compétitions: tels seront les terrains de jeu qui attendent la personne qui décrochera le futur poste de chargé de prévention, ouvert par le Ville de Genève, le Canton et l’Association genevoise des sports. Sa mission: endiguer la violence dans le domaine sportif. L’entrée en fonction est prévue ce printemps.

En appui des clubs

Celui ou celle qui décrochera le poste devra d’abord centraliser les données sur les actes violents recensés par les clubs – de football ou d’autres sports – ou par les autorités, puis lister les besoins. Enfin, il faudra assurer une présence sur le terrain pour accompagner et former les clubs, ou encore mettre en place des campagnes de prévention. «Ni la violence, ni les menaces n'ont leur place dans le sport. Celui-ci doit rester un vecteur de cohésion sociale, et non de fracture», a souligné le conseiller d’Etat, Thierry Apothéloz.