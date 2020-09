«On avait envie de travailler avec des acteurs non francophones pour élargir notre horizon, explique Stéphanie Chuat. On imaginait Nina Hoss pour ce personnage et on l’a rencontrée par hasard dans un magasin à Berlin il y a cinq ans. On s’est dit «C’est maintenant», et on l’a abordée. Ça a marché!»