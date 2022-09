Crise énergétique: «Sur l’électricité, le Conseil fédéral dort encore»

De son côté, la «Schweiz am Wochenende» pointe du doigt un problème. Le Conseil fédéral a émis ses recommandations d’économies d’énergie… mais il n’a à peu près aucun moyen de savoir si elles ont un impact, car il ne dispose d’aucun outil lui permettant de suivre en temps réel la consommation électrique totale du pays, certains petits fournisseurs n’étant pas assez dotés en moyens numériques pour transmettre leurs données. Dès lors, quand saura-t-on si la situation devient critique sur le réseau et fait courir le risque d’un blackout? L’Office fédéral de l’énergie explique que des calculs sont faits sur la base de différentes données disponibles et au moyen d’extrapolations, prenant aussi en compte la situation du réseau à l’étranger, qui nous fournit en électricité. L’Office ajoute que, grâce au développement des «Smart meters», qui mesurent la consommation en temps réel, la problématique va tendre à se résoudre d’ici quelques années.