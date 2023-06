Olaf Scholz ne veut pas laisser l’Italie seule sur l'immigration

L’Italie ne «peut pas être laissée seule» par ses partenaires européens face à l’arrivée de migrants par la Méditerranée, a déclaré, jeudi, le chancelier allemand Olaf Scholz, attendu ce même jour à Rome. «L’Italie, la Grèce et les autres pays méditerranéens affrontent un défi énorme, car le nombre de personnes arrivant à leurs frontières augmente. Nous ne pouvons pas laisser seuls l’Italie et les autres pays, nous devons adopter une approche de solidarité et de responsabilité», a-t-il estimé dans une interview au «Corriere della Sera».