Verbier (VS) : Sur les pistes, du soleil, de la neige et un groupe d’activistes

«Il faut absolument agir pour conserver un environnement sain.» Dimanche, le collectif Doctor’s for Extinction Rebellion (DR4XR) a mené une action symbolique sur les pentes de la station de Verbier. D’une part, les soignants ont dessiné et colorié le logo d’Extinction Rebellion dans la neige, soit un sablier dans un rond, symbolisant que «le temps est compté pour l’humanité et que chaque année d’inaction passée malmène grandement notre qualité de vie sur Terre».

De l’autre, sur les pistes, des membres du collectif ont informé les skieurs, répétant inlassablement que «si rien ne change, notre santé va gravement se péjorer au courant des prochaines années. La morbidité et la mortalité augmenteront de manière catastrophique, à cause de la chaleur et de la mauvaise qualité de l’air, de l’eau et de la terre, ainsi que de la sous-nutrition.»

Les DR4XR ont d’ailleurs choisi Verbier pour «rappeler la fonte des glaciers, des icebergs et du permafrost, mais surtout l’accentuation des particules de CO 2 dans l’atmosphère à la suite de cette perte. En lien, de nouveaux virus et de nouvelles bactéries apparaîtront. Davantage de pandémies surgiront. Nous, professionnels de la santé, alarmons la population avant un accroissement drastique des catastrophes liées aux changements climatiques.»

Aucune infraction commise

En outre, le collectif explique avoir été accueilli par la police, ainsi que la direction des pistes, à son arrivée. «Ils craignaient que nous tentions une action de blocage. Mais ce n’était pas notre but. Au final, tout s’est bien passé.» Ce que confirme Stève Léger, porte-parole de la police valaisanne: «E n effet, nous avons eu un en gagement sur le domaine skiable, en particulier pour surveiller que les normes Covid soient bien respectées. Aucune infraction n’a été réalisée par les manifestants. Ainsi, tant ces derniers que les policiers ont pu profiter du magnifique soleil valaisan. »

Le porte-parole salue d’ailleurs la réactivité de ses collègues: «Nous nous mobilisons d è s que nous avons l’information et, en V alais , nous avons toujours des yeux partout . M ême hors C ovid , nous nous devons d’encadrer les rassemblements, pour vérifier que les manifestants n’aient pas d’intentions crasses.»