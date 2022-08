Bastille aimerait faire la BO d'un jeu vidéo

Bastille : Sur les rangs pour la BO du jeu «Red Dead Redemption 3»

La musique de Bastille, qui a sorti son 4e album, «Give Me the Future», en février 2022, pourrait résonner dans un prochain jeu de la série «Red Dead». C’est du moins le souhait émis par Dan Smith, chanteur du célèbre groupe britannique de pop-rock.

L’auteur des hits «Happier», «Pompeii» ou encore «Things We Lost In The Fire» n’a pas indiqué s’il était en contact avec Rockstar Studios, développeur du jeu. Ce dernier n’a d’ailleurs, pour l’instant, pas annoncé une suite à «Red Dead Redemption II». On rappellera que cet épisode a rapporté 725 millions de dollars le week-end de son lancement en 2018. Au début 2022, le jeu de cow-boy a franchi les 43 millions d’exemplaires vendus dans le monde.