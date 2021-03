L’exposition «Chaplin et le dictateur» est à découvrir du 12 mars au 29 août 2021 au Manoir de Ban.

L’exposition éphémère s’est installée au dernier étage du Manoir de Ban, sublime demeure à Corsier-sur-Vevey (VD). Là où le cinéaste s’est installé avec sa famille en 1952 et où il a vécu jusqu’à sa mort, 25 ans plus tard. Le Musée Chaplin rouvre ce vendredi 12 mars 2021 avec «Chaplin et le dictateur», nouvelle expo qui célèbre - un poil en retard, pandémie oblige - les 80 ans de ce film visionnaire. Le réalisateur commença à travailler sur cette satire du nazisme à l’aube de la Seconde Guerre mondiale, alors que peu imaginaient la menace qu’Adolf Hitler représentait pour le monde…