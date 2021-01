Indonésie : Sur l’île de Java, le Merapi est entré en éruption

Des nuages de cendres ont été expulsés mercredi au moins à une trentaine de reprises par le volcan indonésien, l’un des plus actifs au monde.

Le mercredi 27 janvier 2021 sur l’île de Java, le Merapi, l’un des volcans les plus actifs au monde, a craché des nuages de cendres et des fumées atteignant parfois jusqu’à 3 kilomètres de hauteur.

Le volcan indonésien Merapi, l’un des plus actifs au monde, est entré mercredi en éruption, crachant des nuages de cendres et de fumées au moins à une trentaine de reprises et parfois jusqu’à trois kilomètres de hauteur, selon les services de géologie indonésiens.

Plus de 300 morts en 2010

La dernière éruption majeure du Merapi remonte à 2010 et avait tué plus de 300 personnes, contraignant plus de 280’000 habitants à évacuer. C’était l’éruption la plus puissante depuis celle de 1930 qui avait fait quelque 1300 morts. Une explosion en 1994 a tué 60 personnes.