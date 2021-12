Océan Indien : Sur l’île de La Réunion, le piton de la Fournaise est à nouveau en éruption

C’est la deuxième fois de l’année que le volcan se réveille, après l’éruption d’avril qui avait duré six semaines. Selon les autorités, il n’y a pas de danger pour la population.

L’éruption du volcan, qui a alterné les phases de sismicité et de calme depuis plusieurs semaines., s’est produite vers à 3 h 30 (0 h 30 heure suisse) dans une zone totalement inhabitée et ne présente pas de danger pour la population.

Situé dans le sud-est de La Réunion, le piton de la Fournaise est l’un des volcans les plus actifs au monde. Il est entré en éruption à une vingtaine de reprises au cours des dix dernières années. La première éruption de l’année avait eu lieu en avril et avait duré six semaines.