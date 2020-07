Méditerranée

Sur l’Ocean Viking, vague d’espoir après la tempête

Un docteur envoyé par le gouvernement italien sur le navire humanitaire où la situation reste tendue a redonné espoir aux migrants.

Visage rond et rassurant, épaisse moustache poivre et sel, une tape dans le dos ou sur la joue pour chacun, le docteur envoyé par le gouvernement italien pour prendre le pouls du bateau-ambulance de SOS Méditerranée, en état d’urgence depuis vendredi en raison des tensions et violences à bord, a manié la carotte et le bâton. Mais il est reparti sous les applaudissements des 180 personnes qui n’ont voulu garder de ses paroles que la perspective d’un débarquement imminent en Italie, après neuf jours de blocage.