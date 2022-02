«Jamais vu ça en vingt-huit ans» : Sur ordre de son père, un enfant de 4 ans tire sur un policier

Un incident improbable est survenu lundi devant un fast-food de l’ouest des États-Unis. Personne n’a été blessé, mais un jeune homme de 27 ans a été arrêté.

Scène surréaliste, lundi devant un McDonald’s de Midvale (Utah). Fâché de ne pas avoir reçu ce qu’il avait commandé, un jeune homme de 27 ans circulant dans une Honda a sorti un pistolet et menacé les employés du McDrive. Les salariés ont assuré au client qu’ils allaient réparer leur erreur et ont alerté la police. À leur arrivée, les forces de l’ordre ont pu retrouver le jeune homme et l’extraire de son véhicule. L’incident était toutefois loin d’être clos.

«Cette campagne contre les policiers, ça doit cesser. Nous sommes ici pour protéger et servir, et ça devient incontrôlable», déplore Rosie Rivera, qui tombe des nues. «Cet enfant a pensé que c’était normal de sortir une arme à feu et de tirer sur la police. Je n’ai jamais rien vu de tel en vingt-huit ans», s’insurge la shérif. L’officier qui a réussi à éviter les tirs a tout de même été légèrement blessé à un bras. Sadaat Johnson a été arrêté et mis en examen pour maltraitance sur enfant et menace d’utilisation d’une arme dangereuse.