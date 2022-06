Test : Sur piste de patin à roulettes, ce drôle de handball décoiffe

Facile à jouer, mais dur à maîtriser, «Roller Champions» possède tout ce qu’il faut pour séduire.

«Et c’est parti mon kiki!» C’est avec cette phrase un peu ringarde que sont lancées les parties endiablées du dernier free-to-play d’Ubisoft, qui espère bien faire de l’ombre à des jeux comme «Knockout City» mais surtout à la référence «Rocket League». «Roller Champions» met ainsi en scène deux équipes de trois joueurs chaussés de patins dans un stade ovale. Leur objectif: conserver la balle et traverser quatre portails pour ouvrir le but et marquer. La première équipe à cinq points remporte la mise.

Évidemment, quelques subtilités dans la jouabilité permettent de tacler les adversaires, de prendre de la vitesse en s’agrippant à un co­équipier ou encore d’effectuer de jolies feintes. Il ne reste plus qu’à combiner toutes ces techniques avec sa bande pour rouler sans merci sur l’adversaire. Et, comme tout bon jeu gratuit qui se respecte, on achète des accessoires avec du vrai argent afin de personnaliser son champion.

Très accessible, «Roller Champions» propose une expérience grisante. Espérons juste que le jeu soit un peu plus stable à l’avenir et que le contenu s’étoffe avec le temps. Pour le moment, c’est un peu la disette, avec uniquement un mode de jeu et seulement trois arènes au choix.

Tous supports. Ubisoft. Multi. Âge Pegi: 3 ans. ***