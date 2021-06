WhatsApp : Sur plusieurs appareils, mais un seul smartphone à la fois

Le futur mode multiappareil de WhatsApp ne permettra pas d’utiliser un même compte sur deux smartphones simultanément, selon les dernières informations.

Pour rappel, actuellement, un compte WhatsApp est rattaché à un seul numéro de téléphone et, outre via son application pour smartphone, il est aussi possible d’utiliser la plateforme de messagerie via sa version web, pour autant que le smartphone sur lequel est installée l’app dispose d’une connexion internet. Si avec le mode multiappareil il deviendra possible de lier jusqu’à quatre appareils (ordinateurs, tablettes, écran connecté Facebook Portal) à un même compte, en plus du smartphone et sans besoin que le smartphone soit en ligne, il ne sera toutefois pas possible d’utiliser deux smartphones simultanément, rapporte le site spécialisé.