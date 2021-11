Anti-loi Covid sur des sites pornos : «Sur Pornhub, on peut toucher des gens très divers»

Un comité de gauche appelé «Vaccinés contre le certificat Covid» a choisi des sites pornos pour placer des annonces dans la campagne de votation. Le tout est soigneusement calculé.

Youporn et Pornhub accueillent depuis peu des encarts appelant à voter non à la loi Covid. La démarche est volontaire.

«Vaccin oui / Certificat non»: depuis hier, les Suisses qui se rendent sur des sites pornos peuvent parfois apercevoir de petits encarts appelant à voter non à la loi Covid. «Nous avons prévu 10% de notre budget, qui ne dépasse pas cinq chiffres, pour la publicité sur des sites pornographiques, qui est très intéressante. D’une part, elle coûte bien moins cher que sur Facebook ou Google. D’autre part, sur des plateformes comme Pornhub, nous touchons des gens d’horizons très variés. Et puis, ce genre de publicité s’y démarque», dit Hernâni Marques, l’un des coordinateurs de cette campagne de gauche contre la loi Covid.

Pas de pub vidéo pour ne pas couper l’élan!

Interrogé sur la démarche, Ferris Bühler, publicitaire, dit que la stratégie est assez bien choisie, notamment en ayant privilégié les encarts sur les pages et non des pubs vidéo qui se lancent, comme sur n’importe quelle plateforme, avant le lancement de la vidéo sur laquelle on clique. «Les gens qui cliquent sur une vidéo porno savent ce qu’ils veulent voir, et ce n’est certainement pas la campagne contre la loi Covid», dit-il, ajoutant que Pornhub, par exemple, totalise plus de 8 millions de pages vues chaque jour rien qu’en Suisse. «Le public est effectivement très large. Par exemple, 40% des clients Pornhub sont désormais des femmes.»