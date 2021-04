Bonne affaire - Sur Ricardo, il vend une Rolex par jour et les enchères démarrent à 1 franc

Conseil d’initié

Dans sa boutique de Winterthour, Yves Senn s’est spécialisé dans l’achat et la vente de montres et de bijoux. «Nous utilisons ensuite Ricardo pour les vendre, car nous pouvons non seulement satisfaire les clients de la région avec ces occasions, mais aussi dans toute la Suisse», explique-t-il.

«J’aime beaucoup les montres Rolex car elles s’adaptent à tous les poignets et à tous les styles», déclare l’expert, qui nous donne son conseil d’initié pour les prochaines ventes aux enchères: «Actuellement, le modèle le plus recherché est la GMT Master II Batman, une montre qui arrive rarement sur le marché et qui est très populaire.» Et sa préférée? «La Daytona avec un mouvement Zenith de 1993. Cette rareté n’est plus disponible mais reste un incontournable pour tous les amateurs de montres.»