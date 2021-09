The Woodgies sur scène avec son premier album

The Woodgies : Sur scène avec un disque tout frais

Le duo folk The Woodgies présentera l’album «Holding Hands» lors d’un concert au Chat Noir, à Carouge (GE), le samedi 2 octobre 2021.

Après avoir envahi les ondes radio avec ses singles «Holding Hands» et «Where To Go», The Woodgies dévoilera le 1er octobre 2021 son premier album, «Holding Hands». Le disque des sœurs Woodger est généreux, avec pas moins de onze titres. Sur ceux-ci, inspirés par leur vécu, Meghan, 19 ans, et Hannah Leah, 20 ans, chantent l’amitié, la beauté de la nature ou les petits tracas de la vie.