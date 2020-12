Des policiers de la Brigade de sécurité publique ont interpellé un Suisse sans domicile fixe mardi après-midi. L’homme qui circulait à vélo a été repéré en raison de son comportement suspect, a indiqué la police cantonale genevoise mercredi dans un communiqué. Il essayait d’ouvrir tous les véhicules stationnés sur son passage dans les quartiers de Plainpalais et des Eaux-Vives. Puis, il s’est attaqué aux boîtes aux lettres dans la rue des Maraîchers et celle des Bains, s’introduisant dans les allées des immeubles, mais sans rien prendre. Peu de temps après, il a dérobé le colis d’un postier sur son chariot et a été interpellé par les forces de l’ordre genevoises à ce moment-là.