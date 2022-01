Record : Sur Spotify, le rappeur Eminem est le roi

L’Américain est devenu l’artiste qui a le plus d’albums ayant franchi le milliard d’écoutes sur la plateforme de streaming.

Fait encore plus incroyable, désormais tous les albums publiés sur Spotify par Eminem ont atteint ou dépassé le milliard de flux. En novembre 2021, les chiffres étaient les suivants: «The Eminem Show» (2002) à 3,48 milliards, «Recovery» (2010) à 2,9 milliards, «The Marshall Mathers LP2» (2013) à 2,87 milliards, «Kamikaze» (2018) à 2,4 milliards, «Music To Be Murdered By» (2020) à 2,33 milliards, «The Marshall Mathers LP» (2000) à 2,16 milliards, «Revival» (2017) à 1,61 milliard, «Relapse» (2009) à 1,45 milliard, «Encore» (2004) à 1,44 milliard et «The Slim LP Shady» (1999) à 975 millions.