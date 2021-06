Malaisie : Sur TikTok, une ado dénonce le harcèlement sexuel à l’école

Sa vidéo a été vue plus d’un million de fois et a relancé le débat dans le pays.

Blague douteuse

«Culture toxique»

«Il a vraiment dit ça, et les filles sont restées silencieuses», dit-elle. «Mais les garçons, oh, ils rigolaient, comme si c’était drôle de faire une blague sur un viol».

Problème de longue date

Pour l’organisation de protection des droits des femmes Awam, la vidéo d’Ain est arrivée à un moment où le harcèlement sexuel à l’école suscitait de plus en plus d’inquiétude et a constitué l’étincelle nécessaire pour démarrer un débat national. Cet incident «a été si choquant qu’il a forcé les gens à reconnaître» le problème et il «a mis l’accent sur une normalisation de la culture du viol dans les écoles», selon la dirigeante de l’association Nisha Sabanayagam.