C’est la rencontre improbable d’une vieille dame de la cuisine française avec la génération multimédia. D e puis quelques semaines, le hashtag #lecreuset se répand c omme une traînée de poudre sur TikTok. A ctuellement , il totalise 12,1 millions de vues sur le réseau social et la tendance est croissante . La liste des comptes qui s’extasient devant Le Creuset est longue. La marque française est réputée pour s es cocottes haut d e gamme e n fonte émaillée increvables , déclinées dans une multitude de couleurs.

Cet engouement se manifeste principalement aux États-Unis. Par exemple, sur son compte, un internaute s’amuse à compare r les différentes couleurs des récipients avec les looks d e… Harry Styles ! Il y a aussi une «Le Creuset girl» autoproclamée qui crée du contenu autour de la marque. Certains internautes vont même jusqu’à proposer de se marier pour pouvoir inscrire les produits de la marque sur leur liste de mariage… Après s’être pincé (non, vous ne rêvons pas), on en vient à se demander comme n t et pourquoi un label fondé en 1925 fait-il le buzz sur le réseau social de la génération Z .

Rebecca Jennings, journaliste spécialis te d e la culture web pour le site américain Vox, a tenté de répondre à cette question. « Tout d’abord c ’ est un produit, une chose que vous pouvez acheter qui est très belle et qui vous donne l ’ impression que si vous aviez cette magnifique cocotte à 400 dollars, vous auriez aussi, comme par magie, une cuisine parfaite et vous feriez de somptueuses viandes mijoté e s lors d ’ une soirée cosy. Beaucoup de produits vivent leur moment de gloire sur TikTok, et tous ne sont pas si chers - la crème pour le visage CeraVe, par exemple - mais je pense qu e pour la cocotte Le Creuset , il y a un désir ardent de posséder quelque chose qui n ’ est pas seulement luxueux mais aussi qui a du sens », explique-t-elle au magazine «Food and Wine».

Rebecca Jennings estime que ce buzz s’inscrit dans le trend du cottagecore. «L e phénomène du cottagecore consiste à vivre une vie confortable et adorable en prenant le temps de faire de belles choses . Le Creuset évoque ce genre d ’ activités » , ajoute-t-elle. Il ne faut pas non plus oublier que la communauté des foodies est i mportante sur TikTok. « Tout le monde aime regarder en accéléré la vidéo de la préparation d’un plat . D onc je ne suis pas surprise qu ’ un élément d e la d e cuisine devienne viral sur cette application ou sur n ’ importe quelle autre », conclut-elle.