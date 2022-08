versements par téléphone : Sur Twint, se faire rembourser un payement erroné est un cauchemar

Alors qu’elle gagne en popularité, l’application Twint ne propose pas encore d’option facile pour obtenir un remboursement en cas d’erreur. Pablo*, interrogé par «24 heures», en a fait les frais. À deux reprises, il n’a pas pu récupérer son argent alors que le destinataire n’était pas celui qu’il souhaitait, à cause d’une bête faute de frappe dans le numéro. Twint botte en touche et s’en remet à la bonne volonté du destinataire: «En règle générale, cela fonctionne très bien et la plupart des montants transférés sont récupérés ainsi.»