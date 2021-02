Sur Twitter, il y a de tout. Des comptes parodiques, des trucs très sérieux, des complotistes (moins récemment) et surtout pas mal de choses marrantes. Là, avec le compte polonais «Czeslaw Michniewicz nalewający wodę Izie Kruk» (littéralement «Czeslaw Michniewicz versant de l’eau pour Izie Kruk»), on atteint un sommet rarement atteint.

Il s’agit juste, et tout simplement, de compiler les fois où Czeslaw Michniewicz, l’entraîneur du Legia Varsovie âgé de 50 ans, verse de l’eau pour Izie Kruk, la cheffe de presse de sa formation. Ça a l’air un peu bête comme ça, mais au final, on dirait presque un épisode des «Feux de l’Amour» et la tension qui peut aller avec. Ou pas!