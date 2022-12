incident diplomatique: Sur Twitter, Norvège et Nigeria ne font plus qu’un

La Norvège aux mains du Nigeria? La diplomatie norvégienne a prié mardi Twitter de corriger le tir et de cesser de présenter ses plus éminentes institutions comme étant celles du pays africain. Conséquence, probablement, d’une maladresse technique, les comptes, dûment certifiés, du Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre, de sa ministre des Affaires étrangères, Anniken Huitfeldt, et du ministère qu’elle dirige sont tous présentés par le réseau social comme des organisations ou responsables gouvernementaux nigérians.