Luxembourg

Sur une moto, sa robe n’a pas résisté au vent

Une demoiselle s’est retrouvée peu vêtue, alors qu’elle était à l’arrière d’une moto à Luxembourg. Cette tenue est interdite pour des raisons de sécurité.

Dans une séquence vidéo enregistrée ce dimanche 2 août 2020, on peut y distinguer une passagère fort peu vêtue à l’arrière d’une moto. Durant moins de trente secondes, on remarque en effet que cette dame se promène à Luxembourg-Ville, et plus précisément dans le quartier du Kirchberg, avec une certaine inconscience du danger.