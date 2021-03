«6 x Confiné.e.s»: le Covid vu avec humour

On entend parler du Co­vid à peu près non-stop, donc une série sur le confinement ne fait pas forcément vibrer. Pourtant, «6 x Confiné.e.s», minisérie de six épisodes de 20’, vaut le coup d’œil. Six réalisateurs et réalisatrices se sont emparés du sujet pour le traiter à leur façon, toujours avec humour. Si on aime bien la famille atypique de «L’art de vivre», notre coup de cœur va à «Gina», réa­lisé par l’humoriste genevoise Marina Rollman: une riche diva sexagénaire demande au jeune infirmier de son mari de rester pour le week-end… et fait de lui son gigolo. De là naissent une triangulation savoureuse et des retournements de situation fort bien amenés. «C’est ce petit théâtre de la folie, des excès, des dérapages, de la langueur que cette période étrange nous a offert et que j’espère saisir ici», a confié Marina Rollman, qui lance un regard – sans jugement – sur le désir, le jeu et la manipulation. Sur Canal+. ***