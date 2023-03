Lausanne: Surchargés, des gestionnaires du social réclament des mesures, et vite

«Fournir une prestation de qualité passe par la reconnaissance de notre métier et la revalorisation de nos connaissances, mises à disposition des usagers.» Au sein du Service social de Lausanne, les gestionnaires de prestations du revenu d’insertion (GPRI) n’en peuvent plus. Ils dénoncent «la complexité et la pénibilité de la profession» (notamment un salaire inadapté pour des tâches hétérogènes), tandis que les subventions cantonales restent inchangées. Le syndicat SUD a tiré la sonnette d’alarme jeudi, lors d’une conférence de presse.

Ce métier, qui vise à garantir le minimum vital aux Lausannois en situation d’indigence, s’est constitué en 2010. Une fonction introduite par le Canton. Mais avec le temps, les compétences ont dépassé le cadre initialement prévu. Les 72 collaborateurs constatent des «besoins d’usagers de plus en plus complexes» et des «demandes grandissantes de notre autorité de tutelle». «Si le nombre de demandes RI est en baisse, le nombre d’employés baisse aussi et le nombre de dossier attribué à chacun reste le même», ajoutent-ils.