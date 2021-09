Football - Sûre d’elle, la Suisse fait des étincelles

Eseosa Aigbogun, Coumba Sow, la buteuse, et Lia Waelti fêtent le 2-0.

L ’ équipe de Suisse a réussi ses débuts lors des qualifications pour la Coupe du m onde 2023, qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande. La Nati s ’ est imposée 4-1 contre la Lituanie, vendredi à Thoune. Unies pendant l ’ hymne, très motivées dès le coup d ’ envoi, les joueuses de Nils Nielsen ont amplement mérité leur succès, malgré une petite frayeur après la pause.

Face à une formation lituanienne très défensive, les Suissesses ont rapidement pris les commandes des débats, avec une Lia Wälti comme plaque tournante du jeu helvétique, une Sandy Maendly sur tous les ballons et une Alisha Lehmann très active sur son côté droit.

Du beau jeu

Les efforts des Suissesses ont été récompensés à la 15e minute de jeu: Wälti a décalé Pando sur la gauche, qui a centré au 2e poteau pour Lehmann, dont la reprise n ’ a laissé aucune chance à Greta Lukjancuke. Fort de cet avantage, la Nati a tout de suite tenté d ’ inscrire le 2e, se créant trois grosses occasions en 3 minutes. Mais la frappe de Sow est passée d ’ un rien à côté (19e), la reprise de Maendly a été sauvée sur la ligne par une arrière lituanienne (20e) et Greta Lukjancuke a effectué une sortie décisive devant Ana-Maria Crnogorcevic (21e).

Le 2e but helvétique est finalement arrivé au terme d ’ une jolie action collective: Ramona Bachmann a débordé sur la gauche et centré en retrait pour Maendly qui a très intelligemment laissé passer le cuir pour Coumba Sow qui n ’ a eu plus qu ’ à conclure (33e).