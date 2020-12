«Je me suis fait pigeonner, il n’y a pas d’autre mot.» André* est amer. Le contrat de leasing qu’il a signé en mai 2018 pour une camionnette d’occasion d’une valeur de 8500 fr. a mal tourné et le mois dernier, c’est un acte de défaut de bien à 15’400 fr. qu’il a reçu chez lui.

«Du délire!»

Peu de temps après avoir pris possession du Peugeot Partner de 2012 dans un garage vaudois, l’entrepreneur a connu des difficultés financières. «Je ne pouvais plus payer les mensualités alors le véhicule a été repris, raconte André. Normal. Par contre, les conditions de reprises, c’est l’abus!» ​Entre des réparations de carrosserie estimées à 6000 fr. et les frais de rupture du contrat, l’ardoise se monte à 15’402 francs. «C’est du délire, reprend-il. Je me retrouve sans voiture et surendetté alors que je n’avais déjà pas de quoi me payer la camionnette à son prix initial.» S’il admet de petits dégâts sur la carrosserie, il conteste le montant arrêté: «C’est de l’escroquerie.»