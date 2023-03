Tessa Thompson n'a jamais mangé d'hamburger

Après la cérémonie des Oscars du 12 mars 2023, ou «Everything Everywhere All At Once» a fait un triomphe, l’événement le plus couru par les célébrités a été celui organisé par le magazine «Vanity Fair» au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts à Beverly Hills, en Californie. Parmi les invités, on a pu croiser Jeff Bezos, Sharon Stone, Heidi Klum, Adam Levine, Diplo ainsi que Tessa Thompson, qui a d’ailleurs marqué les esprits sur le tapis rouge en révélant un détail surprenant concernant son alimentation: «Je n’ai jamais mangé de hamburger de ma vie. C’est la seule chose extraordinaire à laquelle je puisse encore prétendre.»