The Chainsmokers a été samplé par Kanye West

The Chainsmokers : Surpris d’être remixé par Kanye West

Le rappeur américain a samplé un vieux titre de The Chainsmokers pour créer son récent «City Of Gods». Le duo ne s’en est pas offusqué.

The Chainsmokers est de nouveau sous les feux de la rampe depuis l’annonce de son retour en janvier 2022 . Alex Pall et Andrew Taggart, qui devraient sortir un album cette année, enchaînent les interviews. Dans l’une d’elles, pour le podcast «Smallzy’s Celebrity Small Talk», le duo électronique raconte comment il a réagi quand il a su que Kanye West voulait retravailler un de ses titres pour créer «City of Gods», paru en février 2022, sur l’album «Donda 2» .

«On nous a appris, il y a quelques mois de cela, que notre chanson «New York City» avait été samplée par Kanye West. Elle remonte bien avant notre premier album (ndlr: «Memories… Do Not Open», publié en 2017). Elle était sur notre premier EP en 2015», a raconté Andrew Taggart, 32 ans, dans ce podcast. L’Américain s’est rappelé que sa surprise a été encore plus grande quand on lui a annoncé, «il y a quelques semaines seulement», qu’Alicia Keys serait sur le titre de l’ex-mari de Kim Kardashian: «Quand on te prévient qu’un remix est en préparation, tu ne sais jamais s’il va finir par sortir ou pas.»