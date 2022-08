Bienne (BE) : Surpris par hasard, un fugitif rattrapé six jours après son évasion

Il n’avait visiblement pas l’intention de se cacher bien loin: samedi matin, un Algérien de 41 ans a été rattrapé à Bienne (BE), six jours après s’être évadé de l’établissement pénitenciaire de Witzwil, à vingt-cinq kilomètres de là. C’est un policier, qui n’était alors pas en service, qui a reconnu l’individu dans une rue de la ville. Une patrouille a été appelée et le fugitif a pu être arrêté sans opposer de résistance, précise la police cantonale bernoise. Il a été ramené en prison pour purger le reste de sa peine.