Ski alpin - Surprise à Kitzbühel: Marc Rochat est en embuscade

Thierry Meynet, l’entraîneur des slalomeurs suisses, avait promis une grosse et belle bagarre, ce samedi, entre les piquets. Il avait raison. Il y a eu de gros dégâts et des surprises. Dans des conditions dantesques, sous la neige et une assez mauvaise visibilité, Mar c Rochat a enfin réussi en course ce qu’il faisait régulièrement à l’entraînement. Le Vaudois est classé à un magnifique cinquième rang à 77 centièmes de l’Italien Alex Vinatzer qui a pris la tête provisoire de ce slalom de Kitzbühel.