Masters 1000 de Miami: Aryna Sabalenka perd contre Sorana Cirstea

La No 2 mondiale Aryna Sabalenka, trahie par un trop plein de fautes et de nervosité, a été battue par Sorana Cirstea, tout heureuse de créer la surprise et de rallier les demi-finales à Miami, également atteintes, pied au plancher, par Jannik Sinner mercredi.

Comme la veille, la pluie est venue perturber la tenue des matches et les organisateurs ont été contraints de reporter à jeudi les deux derniers quarts de finale prévus entre Carlos Alcaraz et Taylor Fritz chez les hommes et Petra Kvitova et Ekaterina Alexandrova.