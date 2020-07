Servion (VD)

Surprise au zoo: tout juste arrivée, la femelle lynx donne vie à deux bébés

Deux petits félins sont nés dans le parc animalier vaudois, à la surprise du personnel, qui ne les attendait pas avant l’année prochaine.

Arrivée à Servion en février, la femelle lynx Aria a vite trouvé ses marques et l’entente a semble-t-il été bonne avec le mâle déjà présent, Oslo. Comme le raconte Roland Bulliard, directeur du zoo à «24 heures», on s’attendait plutôt à voir une progéniture arriver à la période d’accouplement de l’an prochain. Or, début juin, deux petits ont pointé le bout de leur nez.