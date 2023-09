Ed Sheeran a enregistré un album dans le salon de ses fans

Quand il ne se produit par sur scène – et qu’il ne doit pas annuler un concert à la dernière minute – Ed Sheeran rend visite à ses fans dans leur maison et il en profite pour enregistrer des chansons. Alors que son nouvel album, «Autumn Variations», sera disponible le 29 septembre 2023 , le Britannique de 32 ans vient d’annoncer qu’un autre allait sortir «bientôt».

En légende d’une vidéo le montrant chanter en s’accompagnant au piano chez une jeune femme prénommée Kari, l’artiste a écrit: «J’ai fait quelques concerts surprise chez des fans, enregistrant une version live d’«Autumn Variations» en secret, dans laquelle chaque chanson a été capturée dans le salon d’un fan différent.» Il a profité de son passage chez Kari pour interpréter également «Wake Me Up», issu de «+».

Ce disque live n’est pas la seule actualité concernant Ed Sheeran. Le mardi 19 septembre 2023, iHeartMedia a indiqué que le Britannique était sur le point d’arriver dans «Fortnite» pour une «expérience immersive». Du 5 au 9 octobre 2023, les joueurs auront accès à plusieurs mondes inspirés par les chansons de la star. «Les utilisateurs auront également la possibilité de voir Ed se produire dans les différents mondes avec une setlist incluant «Eyes Closed», «Shape of You», «Boat» et «Life Goes On», a ajouté la société dans son communiqué.