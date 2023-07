Eddy de Pretto donnera un concert surprise à Verbier

C’est à la fin juin 2023 que l’auteur des tubes «Fête de trop», «Kid» ou encore «Normal» a communiqué sur la construction d’un haut-parleur géant, sans pour autant expliquer à quoi il servirait. Quelques jours plus tard, Eddy de Pretto a levé le voile sur son utilité en se produisant sur celui-ci, lors d’un live donné en marge du Calvi on the Rocks, en Corse. Depuis lors, le trentenaire a surpris aussi le public des festivals Pete the Monkey et Les Nuits Secrètes.