Basketball - Elfic Fribourg écrase Genève Elite et remporte la SuperCup

Il y a eu match pendant trois minutes. C’est le temps qu’a tenu la défense de zone concoctée par le nouveau coach de la formation du bout du lac, Sedano Francisco Leon. Les Fribourgeoises ont raté des tirs ouverts et peiné à terminer le travail en transition offensive, bien contrées par le sens du placement de l’Allemande Leonie Edringer. Pas de quoi toutefois trop tracasser Romain Gaspoz, stoïque devant son banc.

Les bras croisés, le coach d’Elfic a alors vu, comme souvent, Marielle Giroud prendre les choses en main: agressive au rebond offensif, adroite à longue distance et brillante dans sa défense sur le pick-and-roll genevois, la capitaine a illuminé la première mi-temps avec 20 points, 8 rebonds et 25 d’évaluation. Un véritable récital qui a propulsé son équipe largement en tête au tableau d’affichage après 20 minutes de jeu (45-14).

La deuxième mi-temps a été longue pour Genève. Volontaires, Del Moral et Chahrour ont cruellement manqué d’adresse, avec respectivement 1/11 et 3/14 au tir. Surtout, les arrières espagnoles et leurs partenaires ont encaissé 40 points sur leur s beaucoup trop nombreuses balles perdues (28). Rédhibitoire face au rouleau compresseur fribourgeois.