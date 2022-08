Surprise, Iggy Azalea n'arrête plus la musique

Hip-Hop : Surprise, Iggy Azalea ne veut plus arrêter la musique

La fantasque rappeuse australienne prouve, une nouvelle fois, qu’elle est imprévisible. Un an après avoir annoncé dans un tweet qu’elle comptait se retirer de la musique pour plusieurs années pour se consacrer à d’autres projets , voilà qu’Iggy Azalea vient de dire tout le contraire. «Il y a une année, j’étais prête à abandonner la musique parce que j’en avais assez de l’énergie négative qu’elle attirait. Mais même quand je m’occupe de mes petites affaires privées, vous êtes tous négatifs et fouineurs. Alors, si je ne peux pas avoir la paix, vous non plus. Je reviens. Pleurez seulement», a posté l’artiste de 32 ans le 8 août 2022 sur Twitter .

Le fait que la tournée actuelle d’Iggy Azalea aux États-Unis soit un succès n’est peut-être pas étranger à son changement de cap. C’est ce qu’on peut sous-entendre d’un tweet publié le 10 août 2022: «La tournée est ma période préférée de l'année. Elle me rappelle que rien de ce que les gens disent de négatif ne signifie grand-chose dans la réalité. En plus, je rentre chez moi beaucoup plus riche». Le dernier album en date de la rappeuse, «End Of An Era», a été publié en juillet 2021.