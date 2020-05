Réseaux sociaux

Surprise! Johnny Depp est sur Instagram!

Confiné dans sa maison du Var, l'acteur américain a évoqué la pandémie de coronavirus pour expliquer son entrée sur les réseaux sociaux.

C'est depuis la cave à vins de sa villa près de Saint-Tropez, entouré de bougies, que Johnny Depp a décidé de faire sa première intervention sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur Instagram. «Il est temps d'ouvrir le dialogue», déclare-t-il dans la vidéo de huit minutes qu'il a publiée dans la foulée, s'attirant plus de 3 millions de followers en trois jours.

Ce qui a décidé le comédien? La pandémie de coronavirus, qui le préoccupe. «La menace de cet ennemi invisible a déjà causé des tragédies et de multiples dommages sur la vie des gens, déclare Johnny Depp. Des gens sont en train de mourir. (...) Certains ont perdu leur travail, et non seulement leur travail, mais aussi leur principale source de revenus. (...) Certains, trop nombreux, vivent dans la rue, sans protection.»