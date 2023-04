Suisse romande: Surprise! La météo matinale est présentée par un avatar

L’homme explique que le poste a été mis au concours pour dénicher une personne en chair et en os, mais aucun des candidats n’a été retenu. À noter que le boulot en question requiert un lève-tôt, vu les horaires très matinaux. La chaîne peut aussi compter sur une animatrice bien réelle en cas de besoin, mais «Jade» a l’avantage d’être présente au quotidien, sans être malade ni prendre de vacances. Philippe Morax n’exclut pas de recourir à l’IA pour automatiser d’autres domaines de l’entreprise: «Il est évident que nous abordons ces outils avec vigilance, notamment lorsqu’il s’agit des sources d’information.»

Malgré les interrogations que la pratique soulève, Philippe Morax ne craint pas une levée de boucliers: «Notre démarche s’inscrit dans le respect et la responsabilité envers notre public et nos collaborateurs. Nous entendons l’utilisation de l’IA comme un outil d’amélioration et de production de contenu.»